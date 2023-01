EUA para aumentar a cooperação militar com esperança da OTAN – CMIO

Os dois estados estão negociando um quadro legal sobre a presença de soldados americanos em solo sueco

Os Estados Unidos e a Suécia iniciaram negociações para um novo acordo de segurança que regulará o futuro destacamento de tropas americanas para o país, que se inscreveu para ingressar no bloco da Otan no ano passado em resposta à ação militar da Rússia na Ucrânia.

O Ministério da Defesa sueco delineou as negociações em um comunicado na segunda-feira, dizendo que as autoridades estão trabalhando nos detalhes de um Acordo de Cooperação em Defesa (DCA), que o ministério chamou de “desenvolvimento natural da cooperação de longo prazo da Suécia e dos EUA na área de segurança e defesa.”

“Os EUA são o parceiro mais importante da política de segurança e defesa da Suécia, tanto bilateralmente quanto dentro da OTAN,” disse. “Ao criar as condições para uma presença americana na Suécia, inclusive na forma de exercícios, nossa segurança é fortalecida.”













Além de “regulamentando as condições legais para a presença de forças americanas na Suécia”, o DCA também cobrirá outras questões, como “acesso a áreas de base, armazenamento avançado de material”, e impostos e taxas relacionados a futuras implantações de tropas dos EUA.

O Departamento de Estado dos EUA marcou as negociações em andamento com uma declaração própria, apelidando a Suécia de “valorizado parceiro de defesa” enquanto afirmava que o DCA iria “aprofundar nossa estreita parceria de segurança, aprimorar nossa cooperação em operações multilaterais de segurança e, juntos, fortalecer a segurança transatlântica.”

O novo acordo se baseará em pactos de segurança anteriores estruturados em 2016 e 2018 – o último dos quais envolveu um acordo trilateral entre os EUA, Suécia e Finlândia – e ocorre quando Estocolmo e Helsinque pretendem ingressar na aliança militar da OTAN ainda este ano.

Os dois países nórdicos solicitaram adesão em maio passado, ambos citando novas preocupações de segurança após o ataque da Rússia à Ucrânia, garantindo rapidamente a aprovação da maior parte do bloco liderado pelos Estados Unidos. A Turquia e a Hungria são os dois redutos restantes, no entanto, com Ancara alegando que a Suécia e a Finlândia não fizeram o suficiente para combater as organizações terroristas curdas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Suécia reclama que membro da OTAN está pedindo o impossível

Moscou insistiu repetidamente contra a contínua expansão da Otan para o leste, argumentando que a aliança busca cercar a Rússia com bases aéreas ocidentais, bombardeiros com capacidade nuclear e lançadores de mísseis, entre outros equipamentos estratégicos. No entanto, enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, disse anteriormente que seu país “não tem problemas” com Estocolmo ou Helsinque, a Rússia, no entanto, prometeu ajustar sua postura militar em sua região norte se o bloco absorver dois novos membros.