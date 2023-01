Mídia: Japão e Estados Unidos concordaram em desenvolver novos reatores nucleares

Em particular, as partes concordaram em aumentar a cooperação no desenvolvimento e construção de reatores nucleares de próxima geração, incluindo pequenos reatores modulares, “em cada um dos países, bem como em terceiros países”. Além disso, o Japão e os Estados Unidos pretendem cooperar no campo de garantir o fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) e outras questões de segurança energética, observa a agência.