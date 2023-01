O presidente russo está tentando restaurar o “império”, afirma seu colega francês

O presidente russo, Vladimir Putin, não é um “desagradável” homem, Emmanuel Macron disse, mas mesmo isso não pode ser uma desculpa para lançar um “guerra” na Ucrânia. O presidente francês fez a observação bizarra quando apareceu no sábado no Les Rencontres du Papotin, um programa de TV apresentado por um grupo de jornalistas com autismo.

Macron foi interrogado por jornalistas sobre diversos assuntos, incluindo seus laços com Putin.

“Quando você o conhece assim, ele não é desagradável. Esse é o paradoxo”, Macron afirmou, acrescentando que “não há nada que justifique o início de uma guerra.”

O presidente francês também expressou sua visão sobre as raízes do conflito entre Moscou e Kiev, alegando que o verdadeiro objetivo de Putin era a restauração do poder russo “Império.” Macron, no entanto, não detalhou como exatamente as hostilidades em andamento podem ajudar a atingir esse suposto objetivo.

“Basicamente, ele lançou esta guerra para recuperar territórios e estender o perímetro da Rússia ao império que existiu. Ele assumiu uma responsabilidade muito grande por si mesmo, seu povo, obviamente pelo povo da Ucrânia e por todos nós. É assim que eu vejo as coisas”, disse Macron.













O presidente também alertou sobre ceder ao equívoco de que as tropas russas estavam de alguma forma à beira da derrota na Ucrânia. Embora essas forças tenham sofrido algumas baixas, afirmou Macron, as forças de Kiev não chegaram nem perto de alcançar uma vitória no campo de batalha.

Macron assumiu uma postura um tanto ambígua ao longo do conflito em andamento. Ele mesmo enfatizou repetidamente a necessidade de iniciar conversações com a Rússia. Ao mesmo tempo, Paris seguiu o coletivo ocidental em seu movimento anti-russo e apoiou ativamente Kiev, prometendo um novo lote de tanques com rodas para as tropas ucranianas na semana passada.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar a Donetsk e Lugansk um status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, mediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu desde então que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas.”

Pouco antes do início das hostilidades, o Kremlin reconheceu as repúblicas de Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Em setembro passado, Donetsk e Lugansk, bem como as regiões de Kherson e Zaporozhye, foram incorporadas à Rússia após referendos.