Suécia e Estados Unidos pretendem fechar acordo de cooperação na área de defesa

“As negociações são sobre o chamado Acordo de Cooperação em Defesa (DCA), que fornecerá uma estrutura para a cooperação continuada em defesa, regulando as condições legais para a presença de tropas americanas na Suécia. Os Estados Unidos firmaram acordos semelhantes com vários outros parceiros O DCA abre caminho para uma cooperação ainda mais estreita com os Estados Unidos , tanto bilateralmente quanto dentro da OTAN”, disseram as autoridades suecas em um comunicado.