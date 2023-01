Cardeal afirma ‘conspiração secreta’ para derrubar o Papa Francisco – mídia – CMIO

Clero de tendência conservadora quer a saída do pontífice progressista, diz o jornal italiano La Stampa

Após a morte do Papa Bento XVI, um grupo de cardeais no Vaticano iniciou um projeto para pressionar o Papa Francisco a renunciar, disse um clérigo não identificado ao La Stampa, com sede em Turim. Esta revelação de uma trama supostamente secreta foi captada por outros meios de comunicação, notadamente vários tablóides no Reino Unido.

O Express e o Daily Mail publicaram suas versões da história na segunda-feira, referindo-se a um artigo publicado no La Stampa no dia anterior. Ambos trazem a citação de um cardeal anônimo – supostamente italiano – de que o plano se desenrolará ao longo “vários eixos e fases” mas com o único objetivo de colocar o papado “sob tal estresse que Francisco terá que renunciar”.

Os conspiradores são uma minoria no momento, então precisarão de tempo para enfraquecer Francisco e conquistar outros cardeais, disse a fonte. Sua campanha supostamente se concentrará no pontífice “escolhas doutrinárias” que fomentaram o descontentamento entre os católicos mais conservadores – notadamente em relação à homossexualidade, aborto e divórcio –, bem como em relação à sua saúde debilitada.

Francis, 86 anos, passou por várias cirurgias no ano passado e ocasionalmente precisou usar uma cadeira de rodas para se locomover.













Seu antecessor, Bento XVI, tomou a decisão incomum de renunciar em fevereiro de 2013, citando sua idade avançada. Ele faleceu no mês passado, aos 95 anos. Segundo especulações da mídia, o “plotadores” não queria se mover contra Francisco enquanto Bento ainda estava vivo, para evitar a situação sem precedentes de ter dois papas vivos aposentados.

O La Stampa viu algo suspeito no fato de Francisco ter se encontrado recentemente com o cardeal Georg Gaenswein, ex-secretário pessoal de Bento XVI e ainda oficialmente prefeito da casa papal, que continua magoado porque o novo pontífice o aposentou em tudo, menos no nome.

A agência italiana disse que Francisco abordou as acusações do cardeal nascido na Alemanha em seu sermão de domingo, dizendo aos fiéis que “A fofoca é uma arma letal, mata, mata o amor, mata a sociedade, mata a fraternidade.”

Francisco também cometeu várias gafes políticas nos últimos meses. O Vaticano pediu desculpas à Rússia pela entrevista do papa a uma revista jesuíta americana, na qual ele descreveu os chechenos muçulmanos e principalmente os buryats budistas como os “mais cruel” russos. Moscou protestou contra a ofensa contra as comunidades minoritárias, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, criticou as palavras do papa como “estranho” e “anticristão”.

No mês passado, Francisco descreveu o conflito na Ucrânia como “uma guerra global”, acrescentando que tais guerras começam “quando um império começa a enfraquecer.”