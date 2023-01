Suíça vai mobilizar 5.000 soldados para fornecer segurança no Fórum Econômico Mundial em Davos

Outros militares vão proteger a infraestrutura e fornecer serviços relacionados à logística e às operações da Força Aérea em toda a Suíça, de acordo com o comunicado. Os soldados vão estar autorizados a “usar medidas policiais coercitivas para realizar suas respectivas tarefas”, disse o governo.

Atualmente, não há um número definido de participantes no fórum. Segundo as últimas informações, o chanceler alemão Olaf Scholz, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, o presidente equatoriano Guillermo Lasso e o presidente colombiano Gustavo Petro pretendem participar pessoalmente do Fórum de Davos.