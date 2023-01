Estado da UE para reintroduzir o recrutamento – CMIO

A ação da Suécia ocorre com o objetivo de aumentar suas capacidades de defesa em meio ao conflito na Ucrânia

O governo sueco pretende reintroduzir o serviço de recrutamento civil no país, anunciou o primeiro-ministro Ulf Kristersson durante uma conferência de imprensa na segunda-feira, acrescentando que a Agência de Contingências Civis (MSB) receberá ordens para preparar a medida ainda esta semana.

De acordo com o ministro da Defesa Civil, Carl-Oskar Bohlin, o primeiro passo será enviar pessoas com as habilidades adequadas aos serviços de resgate municipais para realizar o serviço público lá. Ele observou que até 3.000 recrutas poderiam fazer parte dessa primeira onda, mas enfatizou durante uma reunião do MSB na semana passada que os detalhes ainda precisam ser resolvidos.

“Não sabemos exatamente quantos podem ser cobertos pelo imposto. Vemos que o serviço de resgate municipal hoje não é projetado para as demandas de um alerta máximo e, finalmente, um ataque armado”, explicou Bohlin.

“A experiência da Ucrânia é clara – quando se trata de proteger a população civil, os serviços de emergência estão sob forte pressão”, disse. ele adicionou.













O serviço público obrigatório foi originalmente abandonado na Suécia em 2008. O MSB terá até 1º de março para preparar a ativação do serviço civil, disse o ministro.

Ele acrescentou que o governo sueco espera recriá-lo em uma escala muito maior do que antes e afirmou que os convocados para o serviço receberão treinamento adicional na condução de operações de resgate em condições militares.

A função pública é o equivalente civil do recrutamento, onde os cidadãos são convocados para cumprir missões que são cruciais para as capacidades de defesa de um país. Isso inclui o preenchimento de cargos na área da saúde, assistência infantil, proteção contra incêndio e outros serviços essenciais.

A Suécia reviveu seu recrutamento militar em 2017, citando a atividade militar russa como uma das razões. A política exige que as pessoas sirvam entre nove e 12 meses.