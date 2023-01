Canadá compra 88 caças F-35 em acordo de US$ 14,2 bilhões com Lockheed Martin

“Hoje, estou anunciando que o Canadá está adquirindo uma nova frota de 88 caças F-35 de última geração por meio de um acordo que finalizamos com o governo dos Estados Unidos e a Lockheed Martin com a Pratt and Whitney. Este investimento é estimado em US$ 19 bilhões [cerca de R$ 99,9 bilhões], tornando-se o maior investimento em nossa Força Aérea Real Canadense em 30 anos”, disse Anand durante uma coletiva de imprensa.