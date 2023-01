EUA sediarão o maior encontro satânico de todos os tempos – CMIO

O Templo Satânico de Salem anunciou sua convenção de 2023 na vizinha Boston

O grupo Satanic Temple anunciou nas redes sociais que a SatanCon 2023 acontecerá no final de abril em Boston, Massachusetts. Apelidado de “maior reunião satânica da história”, a convenção deste ano celebrará o décimo aniversário do Templo.

Aqueles que comparecerem ao ‘Hexennacht in Boston’ em 28 de abril, terão que usar “uma máscara cirúrgica N-95, KN-95 ou descartável”, de acordo com o site da convenção. Outros detalhes, como o local exato no “centro histórico,” a programação dos eventos, ou nomes dos palestrantes, ainda não foram fornecidos.

Depois de realizar a primeira SatanCon no ano passado no Arizona, o The Satanic Temple (TST) está movendo o evento para mais perto de sua sede internacional na vizinha Salem, conhecida por seus “julgamentos de bruxas” no final dos anos 1600. O Templo afirma ter cerca de 2.500 membros na área de Boston.

O grupo insiste que não acredita realmente no diabo, e sua missão oficial é “encorajar a benevolência e a empatia entre todas as pessoas, rejeitar a autoridade tirânica, defender o bom senso prático e a justiça e ser direcionado pela consciência humana para empreender atividades nobres.”













Eles também declararam o aborto um direito religioso fundamental e argumentaram que quaisquer leis estaduais que restrinjam a prática discriminam injustamente seus membros. Depois de ganhar destaque nacional devido a essa defesa em 2020, a atual Igreja de Satanás denunciou o TST como “um grupo de ativistas políticos que usa linguagem escandalosa para chamar a atenção da imprensa.”

O Templo é mais conhecido por entrar com ações judiciais contra as autoridades locais e estaduais, alegando violação das liberdades religiosas quando suas exigências de entregar invocações satânicas ou exibir estátuas satânicas em propriedade pública são rejeitadas. Em julho de 2021, fez uma petição a Boston para hastear uma bandeira do lado de fora da prefeitura para “Semana de Apreciação de Satanás,” mas foi recusado. A cidade mudou sua política de bandeiras em outubro daquele ano.

Boston e a colônia de Massachusetts foram originalmente fundadas pelos puritanos, uma austera seita protestante que acreditava que a Igreja da Inglaterra era muito semelhante à Igreja Católica Romana da qual havia se separado.