Guterres instado a investir em projetos para a recuperação precoce da RAE

O regime de entrega simplificada de suprimentos humanitários e médicos para a Síria de estados vizinhos (principalmente através da fronteira com a Turquia) por meio de passagens de fronteira está em vigor desde 2014. Este mecanismo é renovado anualmente. Dentro dessa estrutura, as agências humanitárias da ONU e seus parceiros foram inicialmente autorizados a usar rotas através das linhas de confronto e quatro postos de fronteira: Bab es-Salam e Bab al-Hawa (ambos na fronteira da Síria e Turquia), Al- Yarubiya” ( na fronteira com o Iraque) e “Al-Ramta” (na fronteira com a Jordânia). À medida que o exército sírio começou a estabelecer o controle sobre cada vez mais território, Damasco e Moscou começaram a defender a redução gradual das passagens de fronteira.