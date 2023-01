Maior reator nuclear experimental do mundo enfrenta atrasos – CMIO

Um projeto internacional de fusão nuclear em desenvolvimento na França estava programado para começar a fornecer energia limpa e livre de carbono até 2025

O Reator Experimental Termonuclear Internacional (ITER), atualmente em desenvolvimento na França, pode levar anos para começar a produzir energia útil, disse o CEO Pietro Barabaschi à agência de notícias AFP durante uma visita às instalações esta semana.

O projeto, lançado no sul da França na década de 1980 e destinado a produzir eletricidade comercial por meio da fusão nuclear, deveria se tornar uma fonte de energia livre de carbono em grande escala até 2025.

Porém, segundo Barabaschi, essa data “não era realista em primeiro lugar”, e agora o projeto enfrenta dois novos desafios.

O primeiro problema, disse ele, são as medidas calculadas erroneamente para as juntas dos blocos que precisam ser soldados entre si para a câmara do reator. A segunda é a recente descoberta de traços de corrosão em um escudo térmico, necessário para conter o calor gerado na reação de fusão nuclear.

Barabaschi disse que corrigindo esses problemas “não é uma questão de semanas, mas de meses, até anos.”

Durante o processo de fusão, núcleos atômicos leves são forçados a se unirem em um plasma aquecido, que é mantido dentro de um dispositivo de confinamento em forma de rosquinha chamado tokamak. O objetivo é criar um suprimento seguro e quase ilimitado de eletricidade.













O ITER foi iniciado em 1985, após uma cúpula entre o então presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan e o líder soviético Mikhail Gorbachev. O projeto já enfrentou uma série de desafios técnicos e problemas de custo ao longo dos anos. Atualmente, está sendo desenvolvido em conjunto por empresas da China, UE, Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia e Estados Unidos.

Moscou ainda participa do ITER, apesar das sanções e do conflito na Ucrânia. Mais recentemente, em novembro do ano passado, a Rússia forneceu ao projeto um ímã gigante necessário para a construção do tokamak. De acordo com os objetivos do projeto, o ITER tokamak será o maior e mais poderoso dispositivo de fusão do mundo.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT