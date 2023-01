Lukoil assinou acordo para a venda da refinaria Isab na Itália

A empresa russa lembra que, para garantir a operação eficiente do complexo após a aquisição da GOI Energy, firmou parceria com a Trafigura, uma das maiores traders internacionais de petróleo e derivados. Ele garantirá o fornecimento contínuo de matéria-prima às refinarias, bem como o embarque de produtos e o nível necessário de capital de giro. O novo proprietário, segundo Lukoil, garantirá a preservação dos empregos e as condições seguras de trabalho no empreendimento.

A GOI Energy é o braço de energia do Argus New Energy Fund com experiência em todas as classes de ativos. A GOI Energy representa uma parceria de especialistas com experiência em refino, comercialização de petróleo e reestruturação financeira do refino. Os investidores da GOI Energy têm participação majoritária no Bazan Group, uma das maiores empresas de energia de Israel, proprietária do maior complexo de refinarias de petróleo do país.