MFA de Pridnestrovie: as ações da Moldávia podem destruir o mecanismo de negociação

TIRASPOL, 9 de janeiro – RIA Novosti. Inovações na legislação criminal da Moldávia, em particular, o estabelecimento de responsabilidade criminal por separatismo e a criação de órgãos anticonstitucionais que ameaçam se transformar em perseguição aos habitantes de Pridnestrovie, podem levar à destruição do mecanismo de negociação para a Transnístria acordo, o MFA da não reconhecida República da Moldávia Pridnestroviana diz em um comentário.

Anteriormente, o Parlamento da Moldávia, em primeira leitura, aprovou um projeto de lei que estabelece a responsabilidade criminal pelo separatismo e a criação de órgãos anticonstitucionais.

Conforme indicado pelo Ministério das Relações Exteriores do PMR, os diplomatas pridnestrovianos chegaram a esta conclusão com base na resposta de Oleg Serebrian, representante para assuntos políticos da Moldávia, a um pedido sobre as inovações na legislação criminal em consideração pelo parlamento moldavo.

O Ministério das Relações Exteriores do PMR chamou a atenção para o caráter formalista da nota do funcionário moldavo, que não contém uma resposta clara às questões levantadas e uma posição clara de Chisinau sobre a ameaça à segurança dos cidadãos pridnestrovianos após a adoção do projeto de lei, que mais uma vez confirma a validade das preocupações de Tiraspol.

“Além disso, a presença na carta de resposta de slogans acusatórios contra Pridnestrovie que nada têm a ver com a realidade dá a entender que as ações de Chisinau não se limitarão a mudanças legislativas e podem acarretar sérios riscos de destruir o mecanismo de negociação internacional existente dentro do quadro do acordo moldavo-pridnestroviano”, enfatiza-se nos comentários.

O documento observa que o MFA do PMR espera “uma reação pública substantiva e medidas específicas de resposta política e diplomática dos participantes do processo de negociação, incluindo a presidência em exercício da OSCE”. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores alertou o lado moldavo contra ações imprudentes e míopes que representam uma ameaça para os cidadãos do PMR e provocam tensão nas relações entre as partes.

A Transnístria, cujos habitantes são 60% russos e ucranianos, buscou a separação da Moldávia antes mesmo do colapso da URSS, temendo que, na onda do nacionalismo, a Moldávia se juntasse à Romênia. Em 1992, após uma tentativa fracassada das autoridades moldavas de resolver o problema pela força, a Transnístria tornou-se praticamente um território não controlado por Chisinau.

Chisinau e Tiraspol estão participando das negociações sobre o acordo da Transnístria no formato “5+2” como partes do conflito, Rússia , Ucrânia, OSCE – como mediadores, União Européia e Estados Unidos – como observadores.