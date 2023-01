Pesquisa revela como os turcos se sentem sobre a Rússia – CMIO

Quase três quartos das pessoas entrevistadas disseram a um pesquisador que têm uma visão positiva da Rússia

O povo turco vê a Rússia de forma esmagadora de forma positiva e deseja que sua nação tenha um bom relacionamento com o país, indicou uma pesquisa recente.

Quase dois terços dos entrevistados em 24 províncias turcas no final do ano passado afirmaram ao pesquisador Gezici que a Rússia era amigável com Türkiye, enquanto menos de um quarto (24,2%) acreditava que a Rússia era hostil. Os resultados foram divulgados no sábado pelo canal de TV Ulusal Kanal.

Um esmagador 72,8% dos turcos disse que as duas nações devem ter um bom relacionamento, enquanto 62,6% disseram que a Rússia está dando uma contribuição positiva para a economia turca.

A agência de notícias sugeriu que a atitude contrastava com a forma como os turcos se sentiam em relação aos EUA, afirmando que a percepção de Washington no país piorou após a tentativa de golpe militar em 2016.

“Podemos dizer que as pessoas estão mais distantes do Ocidente e têm mais confiança nos russos”, disse. Murat Gezici, o presidente da agência de pesquisas, disse, conforme citado pela Ulusal.













Türkiye ingressou na OTAN em 1952 e tem o segundo maior exército permanente entre os membros, depois dos EUA. No entanto, os laços entre as duas nações foram piorando ao longo dos anos. Entre outras coisas, Washington puniu Ancara por sua decisão de 2017 de comprar mísseis antiaéreos de longo alcance S-400 de fabricação russa. Os EUA expulsaram Türkiye de seu programa de caças F-35 em retaliação.

A divisão foi destacada no ano passado pela recusa de Ancara em se juntar ao esforço de Washington para impor sanções contra a Rússia por causa do conflito na Ucrânia, com o governo turco optando por desempenhar o papel de mediador.

A opinião pública predominante em Türkiye é a favor da política de neutralidade e também rejeita a afirmação de Washington de que o ataque russo contra seu vizinho não foi provocado. Uma pesquisa de maio da consultoria MetroPOLL mostrou que apenas 33,7% dos turcos culpavam Moscou pelo conflito, ante 48,3% que apontavam o dedo para Washington e a Otan.

No entanto, os turcos continuam apoiando o bloco liderado pelos EUA, de acordo com a mesma pesquisa, com quase 60% a favor da permanência de seu país como membro.