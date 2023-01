Principal aliado russo legaliza a pirataria digital – CMIO

Software, filmes e músicas de ‘países hostis’ agora podem ser usados ​​na Bielorrússia sem a permissão do detentor dos direitos autorais

Belarus legalizou temporariamente o uso de conteúdo digital de ‘países hostis’ sem o consentimento dos detentores de direitos autorais, de acordo com um decreto assinado pelo presidente bielorrusso Alexander Lukashenko e publicado no portal oficial de informações legais do país.

A nova lei, prevista para entrar em vigor na próxima semana, permite o uso de software, filmes, músicas, programas de televisão e outros “obras audiovisuais” no país sem consentimento, se os detentores dos direitos autorais vierem de países que impuseram sanções à Bielo-Rússia.

A disposição especifica que os royalties ainda devem ser pagos pelo uso do conteúdo aos detentores dos direitos autorais, mas os fundos devem ser creditados na conta da autoridade de patentes da Bielorrússia, onde podem ser reivindicados pelos proprietários dos direitos autorais em três anos.

O documento também legaliza as importações paralelas, às vezes chamadas de “cinzento” importações, prática na qual produtos não falsificados são importados sem a permissão dos proprietários de propriedade intelectual por meio de canais alternativos de fornecimento. A medida abrange as importações de qualquer país, não apenas aquelas consideradas “hostil.” De acordo com a nova lei, será considerada legal a importação de bens sem autorização do titular dos direitos, desde que estes constem da lista de produtos “essenciais” para o mercado interno.













A lei “dará a oportunidade de importar mercadorias originais não apenas para detentores de direitos autorais do objeto de propriedade intelectual ou seus distribuidores oficiais, mas para quaisquer importadores. Esta medida temporária visa evitar a escassez de produtos importados e a saturação do mercado consumidor,” explicou o governo bielorrusso em seu canal oficial do Telegram.

As importações paralelas não serão permitidas se os detentores dos direitos autorais das mercadorias continuarem a cooperar com os residentes da Bielo-Rússia e não houver escassez crítica dessas mercadorias no mercado doméstico.

A nova legislação estará em vigor até 31 de dezembro de 2024.

