Ministros finlandeses do Comércio e do Ministério de Assuntos Internos visitaram Kyiv

O ministro finlandês do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Ville Skinnari, e a ministra do Interior, Krista Mikkonen, estão discutindo o apoio à Ucrânia em vários setores em 2023 na segunda-feira em Kyiv, informou o Ministério das Relações Exteriores da Finlândia.

Os ministros participaram de uma cerimônia para inspecionar moradias familiares temporárias doadas pela Finlândia em Irpen, na região de Kyiv. A ministra do Interior, Krista Mikkonen, também participou da cerimônia de entrega de contêineres de acomodação e alojamentos móveis para equipes de resgate doados pela Finlândia, disse o relatório.

7 de janeiro , 14:57 no mundo

“Esta visita atesta o forte apoio da Finlândia à Ucrânia. A ajuda estatal da Finlândia à Ucrânia em 2022 totalizou cerca de 330 milhões de euros e, durante as discussões, serão discutidas as necessidades de apoio da Ucrânia, incluindo os preparativos para a recuperação”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Finlândia.

A Finlândia apóia a Ucrânia por meio de ajuda humanitária, cooperação para o desenvolvimento, assistência material para defesa e fins civis, diz o relatório. A assistência material civil consiste principalmente em doações de fontes públicas e privadas. A assistência material civil inclui, nomeadamente, equipamentos para o setor da energia. A assistência é prestada através do Mecanismo de Proteção Civil da UE, coordenado na Finlândia pelo Ministério do Interior. Várias novas entregas de ajuda à Ucrânia estão sendo preparadas, incluindo 35 caminhões com ajuda gratuita ao setor de energia que já partiram, disse o Ministério das Relações Exteriores da Finlândia.