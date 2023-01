Alemanha não descarta enviar tanques para a Ucrânia – vice-chanceler – CMIO

Um porta-voz do governo, no entanto, diz que atualmente não existe tal plano nos cartões.

Berlim não pode descartar o envio de tanques de batalha Leopard alemães para Kiev em meio ao conflito com Moscou, disse o vice-chanceler e ministro da Economia, Robert Habeck. Sua declaração seguiu-se à manifestação de uma opinião semelhante por dois altos funcionários.

Na semana passada, a Alemanha anunciou a entrega a Kiev de 40 veículos de combate de infantaria Marder e uma bateria de defesa aérea Patriot fabricada nos Estados Unidos. Mas o governo do chanceler Olaf Scholz está sob pressão da Ucrânia e de alguns políticos em casa e em outros lugares da UE para também introduzir tanques Leopard em seus pacotes de ajuda militar.

Em entrevista à emissora ARD1 no domingo, Habeck sugeriu que Berlim poderia ceder a essa pressão.

“Estamos sempre acompanhando a situação [in Ukraine]; nós coordenamos com outros países. E, dentro desse corredor, outras decisões também estão sendo tomadas. Isso significa: não, claro, isso não está excluído ”, disse o político verde, quando questionado sobre a possibilidade de enviar blindados pesados ​​para a Ucrânia.

Habeck descreveu a decisão de fornecer Marders ao governo Zelensky como “Boa” e “muito atrasado”. A Alemanha já forneceu várias armas à Ucrânia desde o início do conflito em fevereiro passado e “essa dinâmica vai continuar” enquanto o conflito continuar, disse o vice-chanceler.













Outro proeminente político verde, a vice-presidente do Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, apoiou Habeck, dizendo à mídia local que a Alemanha não deveria parar com a promessa de enviar veículos de combate de infantaria para a Ucrânia. “Devemos entregar tudo o que for possível. Isso também inclui tanques Leopard”, disse Göring-Eckardt. O vice-presidente do Bundestag e membro do FDP, Wolfgang Kubicki, expressou uma posição semelhante, informou a Deutsche Welle na segunda-feira.

No entanto, parece não haver unidade entre os círculos dominantes em Berlim sobre a questão do fornecimento de tanques de 70 toneladas para Kiev. Na segunda-feira, o porta-voz do governo Steffen Hebestreit anunciou que a Alemanha “atualmente não tem intenção de entregar tanques Leopard 2 para a Ucrânia.”

Hebestreit também disse que não sabia de nenhum outro membro da OTAN planejando entregar os tanques de fabricação alemã à Ucrânia, acrescentando que qualquer país disposto a fazê-lo exigiria uma licença de Berlim.

Moscou há muito condena o fornecimento de armas a Kiev por nações ocidentais, incluindo a Alemanha, argumentando que isso apenas prolonga a luta e aumenta o risco de um confronto direto entre a Rússia e a Otan.