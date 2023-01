Yuan chinês atinge nível mais alto desde agosto de 2022, em meio ao fim da política de 'COVID zero'

Em dezembro , o governo da China começou a, conhecida como umapolítica de tolerância zero. Entre outras coisas, as autoridades introduziram a abolição do teste indiscriminado de PCR, a possibilidade de cidadãos assintomáticos ou com sintomas leves permanecerem em isolamento domiciliar, suspendendo restrições à compra on-line e off-line de antitérmicos e acelerando a vacinação de idosos. No último domingo (8), os