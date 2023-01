Alemães instados a continuar economizando energia – CMIO

O país tem gás suficiente para durar o inverno, mas precisa se preparar para a próxima estação de aquecimento, diz seu regulador de energia

A Alemanha tem fornecimento de energia suficiente para o resto da estação de aquecimento e o risco de escassez de gás foi superado, disse o regulador de energia do país.

“Apesar de toda a incerteza restante, não espero que mais nada dê errado neste inverno,” Klaus Muller, chefe da Federal Network Agency, disse ao Bild am Sonntag em uma entrevista publicada no domingo.

“As instalações de armazenamento de gás estão mais de 90% cheias – um valor notável, pois raramente estiveram tão altas em janeiro. Esta é uma grande conquista conjunta de todos que usaram o gás com parcimônia,” Ele continuou.

“Presumo agora que os tanques de armazenamento estarão mais de 50% cheios até o final do inverno,” Muller acrescentou, observando que a Alemanha usou 14% menos gás em 2022 do que no ano anterior, em grande parte devido aos esforços de economia de energia da população.

Ele destacou uma queda recente nos preços do gás e disse “há muitos indícios de que atingimos um patamar no preço do gás” após aumentos recordes em 2022, prevendo que os preços provavelmente permanecerão estáveis ​​nos próximos um ou dois anos.

“Atualmente, o gás está custando o mesmo que em dezembro de 2021 – principalmente porque a Europa encheu com sucesso suas instalações de armazenamento de gás e, assim, removeu a base para possíveis especulações.”

O responsável da entidade reguladora alertou, no entanto, que os munícipes não devem deixar de poupar energia desde já, pois a próxima época de aquecimento pode ser imprevisível.













“Isso não só seria muito caro, mas também careceria de solidariedade. No final, o aumento do consumo de gás também leva a preços mais altos de gás para indústrias intensivas em energia, o que pode levar a novos picos de preços,” ele avisou.

“Além disso, para cada quilowatt-hora que economizamos agora, não precisamos mais comprar caro no verão para reabastecer os tanques de armazenamento de gás… Agora estamos nos concentrando no próximo inverno.”

Muller acrescentou que três grandes riscos permanecem: o próximo inverno pode ser mais frio, o consumo de gás recentemente reduzido da China pode aumentar novamente e aumentar a demanda global, e a infraestrutura de gás da Europa pode sofrer uma crise imprevista, como o ataque aos gasodutos russos Nord Stream em Setembro. O ataque tornou os oleodutos inoperáveis, interrompendo uma das principais rotas de entrega de gás russo para a Europa.

