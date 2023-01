Talibã vai reformular currículo de jornalismo

No início de agosto de 2021, o Talibã intensificou sua ofensiva contra as forças do governo afegão, em 15 de agosto entraram em Cabul e no dia seguinte declararam que a guerra havia acabado. Ashraf Ghani, então presidente do Afeganistão, disse que deixou o país “para evitar um massacre”. Na noite de 31 de agosto , os militares dos EUA deixaram o aeroporto de Cabul, encerrando quase 20 anos de presença militar dos EUA no Afeganistão. No início de setembro , foi anunciada a composição do governo interino do Afeganistão, chefiado por Mohammad Hassan Akhund, que atuou como chefe do Ministério das Relações Exteriores durante o primeiro governo do Talibã* e está sob sanções da ONU desde 2001.