China adota nova medida para promover a desdolarização — CMIO

As autoridades chinesas estenderam o horário de negociação do yuan onshore como parte do objetivo do estado de ampliar o uso transfronteiriço da moeda nacional e impulsionar a atividade comercial do yuan, informa a Bloomberg.

A partir de 1º de janeiro, o horário de negociação do yuan onshore aumentou para que as transações de câmbio agora sejam possíveis até as 3h em Pequim, em vez do corte às 23h30 que existia anteriormente. A etapa leva a negociação para a noite europeia e mais profundamente para o dia dos EUA.

A medida reforça as iniciativas anteriores de Pequim destinadas a promover o uso da moeda nacional chinesa em transações com grandes exportadores de energia e suprimentos de commodities. No mês passado, o presidente Xi Jinping confirmou que Pequim estava pronta para fazer compras de energia em yuan em vez do dólar americano com os estados membros do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC).













Embora a abertura dos mercados esteja na agenda de Pequim há algum tempo, as crescentes tensões com Washington sobre uma ampla gama de questões, desde Taiwan e Rússia até a tecnologia de semicondutores e o livre comércio, causaram preocupações crescentes sobre o uso potencial do dólar americano como moeda de troca. arma econômica contra a China.

As tentativas do país de abandonar o dólar no comércio internacional também se intensificaram no contexto das amplas sanções introduzidas pelas nações ocidentais contra a Rússia, um dos maiores produtores e exportadores de energia do mundo.

“Pequim está se esforçando para manter o yuan relevante como moeda internacional para combater as recentes tensões geopolíticas e sentimentos hostis, especialmente nos EUA”, disse. Stephen Jen, diretor executivo do fundo de hedge Eurizon SLJ Capital, com sede em Londres, disse à Bloomberg.

O iuan subiu para o nível mais forte em quatro meses depois que a China anunciou a extensão planejada do horário comercial. A moeda avançou desde novembro, com os investidores globais apostando na recuperação econômica da China após a queda de sua política de zero Covid.

