Simulação de jogo de guerra prevê resultado do conflito de Taiwan – CNN – CMIO

Se a China tentasse assumir o controle de Taiwan em 2026 pela força, tal medida provavelmente seria malsucedida, relata a CNN, citando uma simulação de guerra conduzida por um think tank dos EUA. O conflito não só custaria caro a Pequim, mas também aos militares taiwaneses, americanos e japoneses.

O relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), intitulado ‘A primeira batalha da próxima guerra’, estima que os EUA perderiam pelo menos dois porta-aviões e que 3.200 soldados americanos seriam mortos em três semanas de combate, de acordo com CNN, que viu uma cópia avançada.

As simulações foram executadas 24 vezes. Taiwan sobreviveu como uma entidade autônoma na maioria dos cenários, mas com pesadas perdas para todas as partes. “Os Estados Unidos e o Japão perdem dezenas de navios, centenas de aeronaves e milhares de militares”, o relatório prevê.

A marinha da China ficaria “em frangalhos” e Pequim pode perder 10.000 soldados, 155 aviões de combate e 138 navios principais.

Enquanto isso, os militares de Taiwan estariam “gravemente degradado” e saiu para defender uma ilha “sem eletricidade e serviços básicos.” O Japão também pode perder aproximadamente 100 aeronaves e 26 navios de guerra quando as bases dos EUA em seu território forem atacadas pela China.













CSIS disse que tal guerra não é inevitável “ou mesmo provável,” observando que Pequim poderia optar por uma estratégia de isolamento diplomático e coerção econômica.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse que o objetivo de Pequim é “reunificação pacífica” com a ilha, mas não descartou a força.

O relatório disse que não há comparação entre um conflito em Taiwan e a crise na Ucrânia, porque seria “impossível” para obter tropas e suprimentos para a ilha assim que a guerra começar.

“O que quer que os taiwaneses vão usar para lutar na guerra, eles terão que ter isso quando a guerra começar”, disse o CSIS, argumentando que Washington precisava armar totalmente Taipei com antecedência.

No entanto, embora os EUA possam ganhar uma “vitória de pirro” em Taiwan, acabaria “sofrendo mais a longo prazo do que os chineses ‘derrotados’”, concluiu o relatório.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Por que a China fez um acordo de energia de US$ 540 milhões com o Talibã

Pequim vê o autogoverno de Taiwan como parte integrante de seu território sob a política de ‘Uma China‘ – que é reconhecida pelos EUA – e se opõe a qualquer forma de assistência diplomática e militar ao governo de Taipei. As autoridades chinesas acusaram Washington de corroer deliberadamente o acordo de longa data por ter uma estreita cooperação militar com a ilha.

O presidente Joe Biden prometeu duas vezes apoio militar dos EUA no caso de uma invasão chinesa, primeiro em maio e novamente em setembro. Os funcionários da Casa Branca recuaram nessas declarações, no entanto, afirmando que os EUA não estão encorajando a independência de Taiwan.