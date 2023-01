É possível que redução do preço do gás na Europa 'não aconteça antes de 2026', diz especialista

“Uma vez implementada a política europeia de não importar gás natural russo, uma redução significativa do preço do ‘combustível azul’ só será possível se houver um excesso de oferta no mercado mundial de GNL. Dado o crescimento esperado da procura deste produto nos mercados europeu e asiático, isso pode não acontecer antes de 2026”, disse o especialista.

O aumento significativo dos preços do gás no mercado europeu começou em 2021. Se na primavera no Hemisfério Norte de 2021 os preços no spot TTF — o maior hub da Europa, localizado nos Países Baixos — oscilaram entre US$ 250 e US$ 300 (cerca de R$ 1.315 e R$ 1.578) por cada 1.000 metros cúbicos, no outono boreal já ultrapassaram os US$ 1.000 (cerca de R$ 5.260).