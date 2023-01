Russos presos no aeroporto de Incheon não se inscreveram na embaixada

Depois de receberem uma recusa, os homens, com a ajuda de defensores públicos, apelaram contra tal decisão do Ministério da Justiça no Tribunal Administrativo de Incheon e aguardam os resultados, sobrevivendo durante meses no aeroporto com dinheiro e recursos alimentares limitados. Os russos, que têm entre 23 e 30 anos, moram na sala de embarque na zona franca do aeroporto e comem comida fornecida pelo Ministério da Justiça sul-coreano, que inclui pães e suco no café da manhã e jantar, arroz e frango para almoço. A decisão do tribunal é esperada para o final de janeiro