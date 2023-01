O que sabemos até agora – CMIO

Multidões enfurecidas que ainda apoiam o ex-presidente Bolsonaro invadiram três poderes em Brasília enquanto a polícia precisa de horas para restaurar a ordem

Milhares de apoiadores do ex-presidente de direita do Brasil, Jair Bolsonaro, invadiram prédios do governo na capital do país, Brasília, no domingo. Várias centenas de pessoas foram presas e dezenas ficaram feridas em meio a confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança.

O que aconteceu?

Milhares de apoiadores de Bolsonaro, que se recusam a aceitar sua derrota – em uma eleição acirrada – para o rival de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniram na capital Brasília no domingo.

Os manifestantes, muitos deles portando bandeiras nacionais e vestidos com as camisas da seleção nacional de futebol, seguiram em direção ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. Eles rapidamente superaram os cordões policiais, subindo nos telhados dos prédios do governo, quebrando janelas e causando estragos no interior. Alguns na multidão teriam pedido que os militares interviessem e restaurassem Bolsonaro ao poder.

As forças de segurança levaram várias horas para restaurar a ordem no centro da capital, com cerca de 300 manifestantes presos em meio a confrontos violentos. Pelo menos 46 pessoas ficaram feridas, incluindo seis em estado grave, informou a mídia local, com base nos dados dos hospitais.

Como as autoridades reagiram?

O presidente Lula, que tomou posse há apenas uma semana, declarou estado de emergência no Distrito Federal de Brasília e convocou “intervenção federal” para conter a agitação. Ele criticou os manifestantes como “fanáticos fascistas”, insistindo que eles e aqueles que planejaram os tumultos deveriam ser punidos pelo que fizeram. Segundo Lula, foi “genocida” Bolsonaro quem foi o culpado, por ter incentivado seus apoiadores.













O ministro da Justiça do país, Flavio Dino, descreveu os acontecimentos na capital como uma tentativa “golpe” e prometeu mais prisões em conexão com a agitação.

O Supremo Tribunal do Brasil suspendeu o governador de Brasília Ibaneis Rocha por 90 dias por não ter impedido a violência, apesar dos planos dos apoiadores de Bolsonaro de realizar uma grande reunião terem sido bem conhecidos e amplamente divulgados na mídia.

O ministro Alexandre de Moraes argumentou que tumultos dessa magnitude “só poderia ocorrer com a aprovação e mesmo participação efetiva das autoridades competentes.”

Ibaneis já havia se desculpado pelos eventos em Brasília, marcando os manifestantes “verdadeiros vândalos” e “terroristas”, e alegando que a administração da cidade simplesmente não esperava que os protestos atingissem tal escala.

O que Bolsonaro disse?

Bolsonaro, que já havia saído do Brasil para Miami, na Flórida, em vez de ir à posse de seu rival, rejeitou as acusações de Lula de ter instigado os distúrbios, que, segundo ele, não tinham nenhuma evidência.

“Manifestações pacíficas… fazem parte da democracia. No entanto, depredações e invasões de prédios públicos como as ocorridas hoje… fogem à regra”, ele escreveu no Twitter. O ex-presidente também apontou que manifestantes de esquerda no Brasil foram responsáveis ​​por ações semelhantes em 2013 e 2017.

Bolsonaro nunca admitiu publicamente a derrota e afirmou, sem fornecer provas, que o sistema de votação eletrônica do Brasil era vulnerável a adulterações.

Como o mundo reagiu?

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse a repórteres que os distúrbios brasileiros foram “ultrajante,” enquanto os congressistas democratas Alexandria Ocasio-Cortez e Joaquin Castro foram ainda mais longe e pediram a extradição de Bolsonaro dos EUA.













Outros líderes da região também condenaram os eventos em Brasília, com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, culpando a violência “Grupos neofascistas de Bolsonaro.” O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que havia uma “tentativa de golpe antidemocrático” orquestrado pelo “líderes do poder oligárquico” no país.

O presidente da Argentina, vizinha do Brasil, Alberto Fernandez, declarou que sua nação estava “junto com o povo brasileiro para defender a democracia e nunca mais permitir a volta dos fantasmas golpistas promovidos pela direita.”

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia descreveu como “inaceitável” as tentativas de violação da ordem constitucional por parte do “representantes radicais da oposição brasileira”. Era vital manter a estabilidade política interna no Brasil, que é “nosso parceiro estratégico,” destacou o ministério.

Comparações com o motim do Capitólio dos EUA

Os distúrbios na capital brasileira traçaram paralelos com a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 por partidários do então presidente Donald Trump. Bolsonaro, que às vezes é chamado de ‘Trump da América do Sul’, também duvidou da confiabilidade do sistema de votação eletrônica e questionou o resultado da eleição, apesar de ter sido reconhecido por vários políticos do país, incluindo alguns de seus próprios aliados, como bem como por dezenas de governos estrangeiros. Uma das diferenças entre os eventos em Washington e em Brasília foi que, neste último caso, a agitação ocorreu no fim de semana e os prédios do governo estavam praticamente vazios.

Trump negou repetidamente encorajar a violência no dia do protesto. Enquanto os manifestantes conseguiram abrir caminho para o Capitólio, em alguns casos supostamente com a ajuda da polícia local, eles conseguiram pouco além do vandalismo no prédio. Vários manifestantes perderam a vida em meio ao caos, incluindo uma mulher morta a tiros pela polícia e várias outras que sofreram episódios médicos, enquanto quase 1.000 indivíduos enfrentaram uma dura repressão das agências locais e federais de aplicação da lei.