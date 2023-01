Corrida geopolítica pela África será definitiva para novo cenário internacional, aponta analista

O especialista explicou, em entrevista ao Mundioka, podcast da Sputnik Brasil , que há um novo cenário geopolítico em curso, “com a China , em especial, aparecendo como principal economia no mundo ” e. Além disso, diz ele, “a Rússia busca encontrar alternativas de cooperação diante das dificuldades com as sanções do Ocidente. Moscou tem interesse em ampliar a participação dos africanos no BRICS”.