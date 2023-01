O graneleiro Glory voltou a flutuar no Canal de Suez

O porta-contêineres Ever Given, de 400 metros de comprimento, indo da China para Roterdã sob a bandeira do Panamá, encalhou no quilômetro 151 do Canal de Suez em 23 de março de 2021, bloqueando-o por seis dias e bloqueando o tráfego. O navio voltou a flutuar no dia 29 de março após várias tentativas, mais de 15 rebocadores participaram da operação, a navegação foi retomada. A última das 422 embarcações que aguardavam na fila devido ao incidente passou pelo canal no dia 3 de abril