Seus curadores têm grandes planos para neonazistas ucranianos, disse Patrushev

“Em 1945, os americanos, os britânicos e as autoridades da Alemanha Ocidental controladas por eles informaram sobre a desnazificação de sua zona de ocupação da Alemanha , enquanto os nazistas salvos da punição foram usados ​​para criar as forças armadas da FRG, bem como o rede de agentes da inteligência americana e britânica, inclusive para operações encobertas contra países do campo socialista”, disse o secretário do Conselho de Segurança.