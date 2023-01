O Kremlin condenou os instigadores da agitação no Brasil

Apoiadores do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que protestam desde o final do ano passado contra os resultados das eleições presidenciais, tomaram o prédio do congresso na capital brasileira no domingo, invadiram o território do Palácio do Planalto, residência presidencial, e também no prédio da Suprema Corte, informou a mídia local anteriormente. Somente à noite, a polícia conseguiu limpar os prédios do governo dos manifestantes e mais de 400 pessoas foram detidas.