Tóquio e Washington concordam em proteger satélites japoneses, informou a mídia

Além disso, o encontro discutirá questões de cooperação militar, com base na estratégia de segurança dos dois países, ampliando o compartilhamento de importantes instalações de infraestrutura, bases, portos e aeroportos, desenvolvendo planos de retaliação contra bases inimigas e cooperação em defesa aérea e antimísseis , questões de dissuasão comum no Leste Asiático, levando em consideração a possibilidade de desenvolvimento de emergência em torno de Taiwan, a expansão da dissuasão, inclusive nuclear, pelos Estados Unidos e a reformatação das unidades de defesa antimísseis das forças armadas dos EUA estacionadas no Japão