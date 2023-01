Pequim envia tropas para perto de Taiwan – CMIO

Os exercícios de greve de combate conjuntos visam desencorajar o separatismo, de acordo com autoridades chinesas

A China anunciou um exercício militar perto de Taiwan na véspera das visitas de legisladores alemães e lituanos à ilha autônoma. A broca foi descrita como contrariando “forças separatistas”.

O exercício de treinamento foi anunciado no domingo pelo coronel Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército Popular de Libertação (PLA). Ele disse que envolveria manobras marítimas e aeroespaciais ao redor de Taiwan, com foco em ataques terrestres e ação de assalto anfíbio.

O exercício foi “projetado para testar as capacidades de combate conjunto das tropas e neutralizar resolutamente as ações provocativas de forças externas e separatistas da ‘independência de Taiwan’”, disse uma declaração.

Taiwan é uma ilha chinesa que serviu como último bastião das forças nacionalistas durante a guerra civil dos anos 1940. É autogovernado, mas é reconhecido como parte da China pela maioria das nações.

Os militares da ilha relataram a detecção de pelo menos quatro navios PLA na segunda-feira, juntamente com dezenas de aeronaves militares no Estreito de Taiwan. Ele disse que os recursos navais, aéreos e terrestres de Taiwan estavam monitorando a situação e estavam prontos para responder.













O exercício ocorre em meio a uma visita a Taiwan de uma delegação de deputados alemães do Partido Democrático Livre, que faz parte da coalizão governante do país. O grupo é liderado por Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente do Comitê de Defesa do Bundestag, e Johannes Vogel, vice-presidente do partido.

Durante a viagem de quatro dias, eles se encontrarão com várias autoridades de Taiwan, incluindo o presidente Tsai Ing-wen, o primeiro-ministro Su Tseng-chang e Wellington Koo, presidente do conselho de segurança nacional de Taiwan, informou o escritório de relações exteriores do governo. A visita é uma das várias de parlamentares estrangeiros agendadas para esta semana, segundo diplomatas de Taiwan.

Separadamente, uma delegação da Lituânia chefiada por Laurynas Kasciunas, presidente do Comitê Parlamentar de Segurança e Defesa Nacional, chegou à ilha na segunda-feira. Outro grupo de legisladores veio no domingo do Paraguai, liderado por Carlos María Lopez, presidente do parlamento nacional.

Pequim considera qualquer tratamento de Taiwan como uma nação soberana, incluindo visitas formais de autoridades estrangeiras, como um enfraquecimento da política de ‘Uma China‘ que descreve sua reivindicação à ilha. As autoridades chinesas acusaram Washington de corroer deliberadamente o acordo de longa data.