'Golpe para nada': senador russo comenta recentes eventos no Brasil

Ontem (8), uma multidão de apoiadores do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que têm se manifestado contra os resultados das eleições presidenciais desde o fim do ano passado, invadiu o prédio do Congresso na capital do Brasil , penetrou no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. A polícia conseguiu retirar os manifestantes dos prédios governamentais apenas à noite, mais de 400 pessoas foram detidas.