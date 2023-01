A UE anunciou a taxa mínima de retirada de gás de instalações de armazenamento subterrâneo

As instalações de armazenamento de gás na Europa, na manhã de 8 de janeiro , estão 83,18% cheias, menos 0,01 pontos percentuais do que no dia anterior, segundo informações do site Gas Infrastructure Europe. A quantidade total de gás nas instalações de armazenamento subterrâneo da região é de quase 90,5 bilhões de metros cúbicos, enquanto no ano passado, no início de janeiro , era cerca de 35 bilhões de metros cúbicos a menos.