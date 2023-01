Fazer concessões ao Ocidente é uma ladeira escorregadia, afirma o presidente Aleksandar Vucic

Se Belgrado cedesse à pressão da UE e impusesse sanções à Rússia, seria forçado a reconhecer Kosovo como um estado independente, disse o presidente sérvio Aleksandar Vucic. Ele expressou desapontamento com a falta de progresso em relação à integração na UE durante uma entrevista à TV Pink na semana passada.

A Sérvia cooperou com os pedidos de Bruxelas, inclusive entregando pessoas suspeitas de vários crimes cometidos durante as guerras dos Bálcãs, mas não recebeu muito em troca, afirmou o presidente.

“Nós entregamos [former Yugoslav leader Slobodan] Milosevic, independentemente do que pensamos sobre ele. Por que tivemos que desistir do presidente? Nós nos tornamos um membro da UE depois disso?” ele perguntou.

Vucic também mencionou o assassinato do primeiro-ministro sérvio Zoran Dindic, que se acredita ter sido alvo por causa de sua cooperação com promotores internacionais. Vucic disse não ter certeza de que esse assassinato foi puramente um assunto doméstico. Dindic foi baleado em 2003 por um ex-atirador das forças especiais iugoslavas.

A Sérvia fez repetidamente o que lhe foi pedido, mas as promessas da integração europeia provaram ser “falso,” disse Vicic. É por isso que rejeita os pedidos de Bruxelas por sanções anti-Rússia há mais de 100 dias, acrescentou.

“Se impusermos sanções agora, nos dirão que agora é a hora de decidir sobre Kosovo”, disse Vicic.

A Sérvia retirou suas tropas de Kosovo em 1999, depois que a OTAN interveio em apoio aos separatistas armados albaneses locais, bombardeando Belgrado e outras cidades. Desde então, as forças de paz da OTAN foram enviadas para a região, que finalmente declarou independência e exigiu o reconhecimento de Belgrado em 2008. Com o apoio da Rússia e da China, a Sérvia resistiu à pressão dos EUA e da UE para fazê-lo.

A UE juntou-se à campanha dos EUA para sancionar a Rússia em retaliação à crise na Ucrânia. Belgrado, historicamente aliada de Moscou, está sendo pressionada por Bruxelas a “alinhar” sua política externa com o bloco europeu, ao qual a Sérvia quer se juntar eventualmente. Vucic anteriormente vinculou a rejeição de seu governo às demandas ocidentais ao conflito em Kosovo.