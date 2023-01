Berlim procura 'febrilmente' 40 veículos de combate Marder prometidos a Kiev, diz mídia

Salienta-se que o representante do governo alemão Steffen Hebestreit prometeu na sexta-feira (6) responder à pergunta “ao longo do dia”, mas a resposta ainda não chegou.

De acordo com o jornal, “não é muito fácil levar à prática” as palavras de Olaf Scholz, já que, segundo as fontes do Spiegel, a empresa de defesa Rheinmetall tem em seus estoques cerca de 60 veículos de combate Marder defeituosos, mas sua modernização levaria demasiado tempo.