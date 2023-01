China reforça presença na América do Sul e consolida cooperação financeira com Argentina

O titular do Banco Central da Argentina, Miguel Pesce, recebeu o governador do Banco da República Popular da China , Yi Gang, na Suíça.

De acordo com a assessoria de imprensa do banco latino-americano, a reunião confirmou a cooperação cambial entre ambas as instituições, bem como o compromisso em aprofundar o uso do RMB (renminbi, a moeda oficial chinesa), no mercado argentino para o intercâmbio bilateral.