Governador de Brasília é suspenso após tumulto na capital — CMIO

Um juiz superior diz que a agitação em tal escala não poderia ter ocorrido sem a aprovação das autoridades

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, destituiu o governador do Distrito Federal de Brasília, Ibaneis Rocha, de seu cargo por 90 dias na noite de domingo, depois que apoiadores de direita do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram prédios do governo na capital.

Motins dessa magnitude, que levaram milhares de manifestantes a invadir o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto no domingo, “só poderia ocorrer com a aprovação e mesmo participação efetiva das autoridades competentes”, disse o juiz, explicando sua decisão.

O fato de grandes protestos de apoiadores de Bolsonaro, que estavam descontentes com sua derrota nas eleições de novembro para o adversário esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva, estavam sendo preparados era bem conhecido e amplamente divulgado na mídia, destacou.

Segundo o juiz Ibaneis “não só fez declarações públicas defendendo uma falsa ‘manifestação política livre em Brasília’…

As ações dos desordeiros foram "desprezível," Moraes disse, prometendo que aqueles que planejaram e participaram dos eventos serão responsabilizados.













“A democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída, por criminosos terroristas”, o juiz insistiu.

Moraes determinou que os acampamentos fora das bases militares montadas por manifestantes pró-Bolsonaro devem ser removidos em 24 horas, ao mesmo tempo em que ordenou que as plataformas de mídia social Facebook, Twitter e TikTok bloqueiem as contas de usuários que espalham conteúdo incendiário.

A polícia deteve pelo menos 400 pessoas enquanto trabalhava para restaurar a ordem na capital no domingo. O recém-empossado presidente brasileiro Lula declarou estado de emergência, que permanecerá em vigor em Brasília até o final do mês. O ministro da Justiça, Flavio Dino, descreveu o caos em Brasília como uma tentativa “golpe” e prometeu mais prisões.

Na noite de domingo, o governador Ibaneis divulgou um vídeo pedindo desculpas pela situação que se desenrolou sob sua gestão, marcando os manifestantes “verdadeiros vândalos” e “terroristas”.

“Não acreditávamos em nenhum momento que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram”, disse. ele alegou.

Bolsonaro, que agora está hospedado em Miami, Flórida, escreveu no Twitter que “a pazmonstrações… fazem parte da democracia. No entanto, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridas hoje… fogem à regra.” O ex-presidente também afirmou que manifestantes de esquerda no Brasil foram responsáveis ​​por ações semelhantes em 2013 e 2017.