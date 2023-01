McDonald’s enfrenta cortes de empregos – mídia – CMIO

A gigante do fast-food está planejando demitir alguns de seus funcionários em meio à expansão do restaurante, segundo um memorando aos funcionários.

O McDonald’s planeja cortar alguns de seus funcionários corporativos este ano em meio à reorganização, informaram vários meios de comunicação no sábado, citando uma carta aos funcionários do CEO Chris Kempczinski.

De acordo com o memorando, a rede de fast-food dos EUA planeja se tornar mais rápida, inovadora e eficiente e, portanto, estará despriorizando e interrompendo alguns projetos.

“Avaliaremos as funções e os níveis de pessoal em partes da organização e haverá discussões e decisões difíceis pela frente. Analisaremos nossa estratégia e nossos valores para orientar como tomaremos essas decisões e apoiaremos todos os membros afetados da empresa. Esperamos finalizar e começar a comunicar as principais decisões até 3 de abril”, escreveu Kempczinski.

A rede também reorientará suas prioridades para acelerar a expansão do restaurante, observou o CEO.

“Devemos acelerar o ritmo de abertura de nossos restaurantes para capturar totalmente o aumento da demanda que impulsionamos nos últimos anos.”

Atualmente, o McDonald’s opera em 119 mercados em todo o mundo. Tinha cerca de 200.000 funcionários corporativos no final de 2021 e mais de 2 milhões de funcionários nas unidades de franquia do McDonald’s no total, de acordo com seu último relatório anual.

O McDonald’s se junta a uma lista crescente de grandes empresas americanas que anunciaram demissões em meio à reorganização nas últimas semanas, incluindo Twitter, Amazon, Salesforce e Goldman Sachs.

