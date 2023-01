Mídia: na Inglaterra para proibir o uso de talheres descartáveis

Segundo a publicação, segundo as estatísticas, cerca de 1,1 bilhão de pratos descartáveis ​​e 4,25 bilhões de talheres de plástico descartáveis ​​são usados ​​anualmente na Inglaterra , dos quais apenas 10% são reciclados após o uso. Anteriormente, proibições semelhantes já haviam sido introduzidas na Escócia e no País de Gales. Antes disso, no outono de 2020, a produção de cotonetes e canudos à base de plástico para coquetéis foi proibida na Grã-Bretanha.