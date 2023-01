O cofundador do Alibaba, Jack Ma, se afasta dos negócios – CMIO

O quinto homem mais rico da China cederá o controle da afiliada Ant Group, proprietária da plataforma Alipay

Jack Ma, o bilionário cofundador da gigante do comércio eletrônico Alibaba, está desistindo dos direitos de controle da empresa afiliada Ant Group, de acordo com um comunicado no site deste último no sábado.

A empresa disse que passará por um “ajuste da estrutura acionária de nível superior”, segundo o qual os dez maiores acionistas, incluindo Ma, concordaram em não mais exercer seus direitos de voto em conjunto e passarão a votar de forma independente.

Ma atualmente controla indiretamente os direitos de voto representados por 53,46% das ações do Ant Group via Hangzhou Yunbo, um veículo de investimento para Ma que controla duas outras entidades. A mudança removerá efetivamente o controle de Ma sobre a empresa e o deixará com apenas 6,2% dos direitos de voto, de acordo com cálculos da Bloomberg.

Espera-se que a mudança torne a estrutura acionária do Grupo Ant mais transparente e diversificada, “o que facilitará o desenvolvimento constante da empresa,” de acordo com o comunicado da empresa.

A notícia segue a repressão de vários anos de Pequim ao Alibaba e ao Ant, bem como a uma série de outros gigantes tecnológicos chineses, por violações da legislação antimonopólio. A mudança também é vista como um passo adiante para Ma deixar o império de negócios que ele ajudou a criar. O magnata praticamente desapareceu da vista do público nos últimos dois anos, depois de criticar a conduta de Pequim com os gigantes da tecnologia.













Tanto o Alibaba quanto o Ant enfrentaram penalidades dos reguladores chineses nos últimos dois anos. O Alibaba recebeu uma multa recorde de US$ 2,8 bilhões por abusos antitruste.

A Ant, proprietária da popular plataforma de pagamento digital Alipay, foi forçada a reorganizar suas operações e estrutura depois que Pequim cancelou sua oferta pública inicial (IPO) de US$ 37 bilhões em novembro de 2020. Desde então, os reguladores pressionam a Ant a se distanciar de tanto o Alibaba quanto o Ma planejam transformá-lo em uma holding financeira regulada pelo banco central da China.

