O Ocidente temia a saída da China da quarentena

Parece que agora a mesma mídia deveria acolher com o mesmo entusiasmo a rejeição da China à política de “tolerância zero com a covid”, apresentá-la como sua vitória e como a vitória da sociedade civil, que conseguiu isso com seus protestos, porque estes não são as mais numerosas ações que aconteceram para o público, no final de novembro – início de dezembro , tentaram apresentá-lo simplesmente como quase uma “revolução cobiçosa” que abalou os alicerces do estado.