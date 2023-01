Economia da zona do euro deve encolher – FT – CMIO

A região está caminhando para uma “recessão severa”, preveem economistas ouvidos pela agência de notícias

Espera-se que a persistente crise de energia cause mais recessão na zona do euro este ano, informou o Financial Times, citando economistas.

Segundo o relatório, os preços na região subirão em média mais de 6% e a taxa de desemprego aumentará dos atuais 6,5% para 7,1% até o final de 2023. A alta inflação e a escassez de energia levarão a um novo declínio na produção e agravar a situação no mercado de trabalho. Posteriormente, até ao final do ano, a economia da Zona Euro encolherá 0,01%.

“Os mercados de gás na Europa continuam sendo um risco importante. Interrupções adicionais na oferta, ou um inverno particularmente frio, podem levar a tensões renovadas e preços subindo novamente, forçando outra rodada de adaptação e destruição da demanda”, disse Chiara Zangarelli, economista do Morgan Stanley.

A crise energética na UE piorou durante o verão, quando sanções e contratempos técnicos levaram às primeiras interrupções no fornecimento de gás da Rússia. Embora a maioria dos economistas tenha dito que a Europa já passou pelo pior da crise de energia este ano, muitos temem que a perspectiva do racionamento de energia possa retornar na próxima temporada de aquecimento, especialmente se os próximos meses forem frios e causarem um aumento nas reservas de gás.

“O risco de racionamento de gás provavelmente foi evitado neste inverno, mas a questão do fornecimento de energia para o próximo inverno ainda está em aberto”, disse Sylvain Broyer, da S&P Global Ratings, ao FT. Outro especialista, Carsten Brzeski, do ING Bank, disse: “o próximo inverno será ainda mais desafiador,” pois será muito mais difícil para os países da UE reabastecer as instalações de armazenamento de gás sem suprimentos russos, mesmo com mais gás vindo da Noruega, dos EUA e do Oriente Médio.

Os economistas também estão preocupados com o resultado de novas medidas para conter a inflação do Banco Central Europeu. Marcello Messori, professor de economia da Universidade LUISS em Roma, alertou que novos aumentos nas taxas de juros poderiam “conduzir a uma grave recessão na zona euro.”

