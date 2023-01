Príncipe Harry revela por que não se despediu da rainha Elizabeth II

O príncipe britânico Harry, em entrevista ao canal de televisão americano CBS, disse que não teve tempo de se despedir de sua avó, a rainha Elizabeth II, porque havia um lugar para ele no avião em que a família real voou às pressas para seu leito de morte.

“Todos os membros da família que moravam em Windsor e Ascot pularam no avião. Havia 12, 14, talvez 16 assentos no avião… Não fui convidado”, disse ele.

“Entrei no corredor, minha tia me encontrou. Ela perguntou se eu gostaria de vê-la. Pensei nisso por uns cinco segundos. Decidi que era uma boa ideia … com ela sozinho por um tempo”, disse ele.