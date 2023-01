Erdogan reitera a possibilidade de adiar as eleições presidenciais

As próximas eleições gerais no país – presidenciais e parlamentares – estão previstas para 18 de junho de 2023 na Turquia. Anteriormente, Erdogan permitiu o adiamento das eleições para uma data anterior, “levando em consideração as condições sazonais”.

O governante Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) e o Partido do Movimento Nacionalista (MHP) formaram anteriormente a Aliança do Povo. O líder nacionalista turco Devlet Bahceli disse que o presidente Tayyip Erdogan será o candidato da Aliança do Povo nas próximas eleições. O próprio presidente demorou muito para comentar a indicação, mas em encontro com apoiadores, inesperadamente para todos, anunciou que pretende lutar pelo cargo de chefe de Estado, convocando seu principal rival, o líder da Turquia maior oposição de centro-esquerda do Partido Popular Republicano, Kemal Kılıçdaroglu, para anunciar o nome do candidato da oposição. A oposição ainda não anunciou candidato.