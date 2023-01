Wallace anexou uma foto à publicação, que mostra um outdoor pedindo o fim do conflito na Ucrânia. Segundo o político, esta placa está localizada em Milão.

O presidente observou que todos os conflitos terminam com métodos diplomáticos. Como acrescentou o chefe de Estado, “quanto mais cedo essa consciência chegar àqueles que se opõem a nós, melhor”. A Rússia sempre disse que está aberta a negociações sobre a Ucrânia, apontou Putin.

Segundo o Kremlin, Zelensky sabe que, se desejar, as hostilidades no país podem terminar no dia seguinte.