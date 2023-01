O traficante de pessoas mais procurado do mundo é capturado – Interpol – CMIO

Kidane Zekarias Habtemariam foi anteriormente condenado à prisão perpétua à revelia por extorquir dinheiro de migrantes africanos

Um notório traficante de pessoas condenado por contrabandear milhares de pessoas durante a crise migratória europeia foi preso em uma operação internacional liderada pelos Emirados Árabes Unidos em coordenação com a Interpol.

Kidane Zekarias Habtemariam, cidadão eritreu que estava no radar da Interpol desde 2019, foi preso no Sudão em 1º de janeiro. Segundo o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, ele liderou uma organização que “sequestrou, maltratou e extorquiu migrantes da África Oriental para contrabandeá-los para a Europa”.

Habtemariam foi inicialmente preso na Etiópia em 2020, mas escapou de um tribunal em Adis Abeba no ano seguinte. Um tribunal etíope o condenou à prisão perpétua à revelia por tráfico humano em 2021. Habtemariam foi acusado de manter refugiados e migrantes em armazéns na Líbia e extorquir milhares de dólares deles e de suas famílias, informou a Reuters na época, citando documentos legais .

Ele também era procurado na Holanda, com o governo holandês descrevendo-o como "um dos contrabandistas de pessoas mais notórios e cruéis do mundo." De acordo com as autoridades holandesas, Habtemariam dirigia um acampamento de migrantes na Líbia, onde os residentes eram mantidos à força, espancados e estuprados.













Funcionários disseram que Habtemariam explorou a situação de pessoas que tentaram desesperadamente fugir para a Europa, que viu um grande fluxo de migrantes desde 2014. Muitos deles foram forçados a definhar em campos na Líbia e embarcar em uma jornada perigosa pelo Mar Mediterrâneo em lugares superlotados e barcos inseguros.

“Estima-se que desde 2014 Kidane seja responsável por ter traficado centenas de vítimas. Sua prisão neutralizará uma importante rota de contrabando de pessoas para a Europa e protegerá milhares de pessoas que estariam em risco de exploração”, afirmou. disse o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos na quinta-feira em um comunicado em seu site.

O brigadeiro Saeed Abdullah al Suwaidi, um alto oficial antinarcóticos dos Emirados, disse que a prisão do suspeito permitiu que a rota fosse fechada, através da qual os migrantes eram levados do Sudão, Eritreia, Etiópia e Somália para a Líbia. De lá, eles tentaram cruzar o Mar Mediterrâneo e desembarcar nas costas europeias.