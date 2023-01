Príncipe Harry fala sobre seus sentimentos sobre a morte da princesa Diana

O príncipe britânico Harry admitiu que por dez anos viveu com a ideia de que sua mãe, a princesa Diana, não morreu em um acidente de carro, mas decidiu desaparecer por um tempo, para depois voltar para os filhos.

Segundo ele, só conseguiu se conformar com a realidade da tragédia depois de conhecer os materiais da investigação, inclusive fotografias, aos 20 anos, e três anos depois repetiu o último percurso de sua mãe pelo ruas de Paris de carro.

Os “ataques” do príncipe Harry podem prejudicar a saúde de Elizabeth II, escreve a mídia

“Por muito tempo eu me recusei a aceitar que ela se foi. Por um lado, você sabe, ela nunca teria feito isso conosco, mas por outro lado, talvez tudo isso faça parte do plano. (Talvez ela apenas decidiu sumir) na hora, e aí eles nos ligam, vamos vir e ficar com ela juntos”, disse Harry, que tinha 12 anos em 1995 quando a princesa Diana morreu em entrevista à CBS.