Bolsonaro responde às acusações de motim no Brasil — CMIO

Ex-presidente disse que “manifestações pacíficas” fazem “parte da democracia”

O ex-líder brasileiro Jair Bolsonaro negou qualquer responsabilidade pelos distúrbios ocorridos na capital Brasília no domingo, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou seu antecessor de direita de encher a cabeça de seus apoiadores com extremismo.

“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. No entanto, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridas hoje, assim como as praticadas pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, disse. Bolsonaro tuitou na noite de domingo, depois que as autoridades recuperaram o controle dos prédios do governo tomados pelos manifestantes no início do dia.

“Repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas pelo atual chefe do executivo do Brasil”, Bolsonaro acrescentou, sem mencionar Lula pelo nome. O ex-líder deixou o Brasil vários dias antes da tradicional cerimônia de posse em 1º de janeiro, em vez de aparecer para legitimar a vitória do esquerdista aparecendo.

Lula culpou o que descreveu como o dia “sem precedente” violência contra seu inimigo, prometendo tornar os responsáveis ​​pelo caos “pagar com a força da lei”, e prometendo chegar ao fundo “quem são os financiadores” do motim.













No domingo, um grande grupo de apoiadores de Bolsonaro marchou pela capital em mais um protesto, reiterando as alegações de que o sistema de votação eletrônica do Brasil estava aberto a fraudes e outras denúncias de irregularidades eleitorais. Depois de chegar à Praça dos Três Poderes, onde estão localizados os três poderes do governo, enxames de manifestantes invadiram barricadas e invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

Os corvos causaram estragos lá dentro, enquanto as autoridades lutavam para conter a agitação. O presidente, que estava em São Paulo na época, foi obrigado a decretar estado de emergência no Distrito Federal de Brasília, nomeando o ministro da Justiça, Ricardo Garcia Capelli, para liderar o “intervenção federal”.

Na noite de domingo, após horas de confrontos e centenas de prisões, a tropa de choque conseguiu recuperar o controle dos prédios do governo usando gás lacrimogêneo e canhões de água. O ministro da Justiça anunciou que “cerca de 200 pessoas” foram detidos, e que as prisões podem continuar durante a noite, já que as autoridades estão tentando identificar todos os que invadiram e vandalizaram o berço da democracia brasileira.