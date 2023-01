Por que a China fez um acordo de energia de US$ 540 milhões com o Talibã – CMIO

Apesar de sua aversão ao fundamentalismo islâmico, Pequim está sendo pragmática em garantir energia

O Afeganistão controlado pelo Talibã assinou um acordo com uma empresa chinesa que investirá US$ 540 milhões para desenvolver campos de petróleo e gás no país. O acordo é o primeiro investimento em larga escala a ser realizado no Afeganistão desde que o Talibã assumiu o controle do país devastado pela guerra em agosto de 2021, após a retirada das forças americanas após 20 anos de ocupação. Embora Pequim não reconheça o Talibã como o governo legítimo do Afeganistão, reconhece que o grupo está no controle de um país vizinho com vastos recursos naturais, o que o torna crítico para a segurança e estratégia econômica da China. Assim, enquanto os diplomatas ocidentais fugiram de Cabul após o avanço do Talibã, os negociadores chineses permaneceram parados.

A decisão de fazer um acordo com o Talibã é uma extensão de um dilema estratégico que a China enfrenta quando se trata de segurança energética. A China, como a nação mais populosa do mundo e um gigante industrial, é também o maior consumidor mundial de energia. Ele não tem recursos suficientes em casa para atender às suas próprias demandas, que crescem continuamente à medida que o país se desenvolve rapidamente. Isso deixou a China como um grande importador líquido de petróleo e gás natural, o que tem sido um fator determinante em muitas de suas parcerias recentes, inclusive com a Rússia, o Equador e os Estados do Golfo do Oriente Médio.

Embora os laços da China com esses países tenham permanecido fortes, as importações de energia da China têm um calcanhar de Aquiles estratégico – esses recursos, exceto os provenientes da Rússia, devem ser importados por mar e por regiões estrategicamente controversas que estão sendo militarizadas pelos Estados Unidos. Isso inclui o Mar da China Meridional. Os EUA procuram dominar toda a periferia da China e, no caso de um conflito, quase certamente tentariam embargar o transporte marítimo em uma tentativa de cortar o fornecimento de energia. Mesmo que a tentativa de realizar tal bloqueio seja cara, existem, no entanto, “pontos de estrangulamento estratégicos” mais distintos, como o estreito de Malaca, que produziriam o mesmo efeito.













Reconhecendo essa fraqueza, a China respondeu nos últimos anos construindo a iniciativa Belt and Road (BRI), buscando integrar a Eurásia construindo estradas e ferrovias transcontinentais, construindo novas rotas logísticas que podem permitir que mercadorias entrem e saiam da China além do alcance do poder americano. Por exemplo, o Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC) é uma pedra angular da BRI que está estabelecendo uma rota para o oeste do oceano Índico, criando um atalho para o Oriente Médio que contorna essas regiões marítimas militarmente vulneráveis.

Mas nenhum roteiro estratégico, incluindo o BRI, estaria completo sem a incorporação do Afeganistão. Este país da Ásia Central compartilha um pequeno trecho de fronteira com a China e fica como uma encruzilhada entre o Oriente Médio, a Ásia Central e Meridional. Isso significa que Cabul é uma parte crítica da própria segurança e estratégia da China. Embora o país tenha sido inerentemente instável e, portanto, inutilizável por décadas, o fim da guerra liderada pelos EUA contra ele e a tomada do poder pelo Talibã deram ao Afeganistão relativa estabilidade em contraste com suas circunstâncias habituais. Embora uma insurgência do Estado Islâmico (EI) continue com ataques terroristas, o Afeganistão está em seu ponto mais estável em 40 anos (o que é, reconhecidamente, um nível muito baixo).

E acontece que o Afeganistão tem vastas reservas minerais e possui 1,75 trilhão de pés cúbicos de reservas comprovadas de gás natural e também tem algum petróleo. Para a China, isso é importante, e para o Talibã, garantir o investimento estrangeiro, dado que a economia de seu país está no fundo do poço, é crítico. Nunca em décadas o Afeganistão teve a oportunidade de receber tanto dinheiro, um problema que foi exacerbado pela corrupção do regime instalado pelos EUA. Essas circunstâncias permitiram que dois pólos ideológicos opostos, fundamentalistas islâmicos e um estado comunista, se unissem e selassem um acordo no valor de meio bilhão de dólares.

Ao fazer este acordo, a China se compromete a respeitar a política interna do Afeganistão e defender sua própria posição tradicional de não-interferência. Embora isso ofereça uma vantagem crítica e uma alternativa aos Estados Unidos, que tentaram impor à força sua própria visão ideológica ao país e falharam, também significa que Pequim deve ignorar as políticas extremistas do Talibã, por exemplo, sua discriminação de mulheres, que foram excluídos da educação e de grande parte do mercado de trabalho.













A China, afinal, deplora o fundamentalismo islâmico a ponto de condená-lo como uma ideologia de separatismo na região autônoma de Xinjiang, e vê a aplicação do domínio secular sobre a minoria uigure crítica para a estabilidade naquela região, um conjunto de políticas que estão sob crescentes ataques do Ocidente. No entanto, a política externa da China é pragmática, e forjar relações de trabalho com o estado talibã em sua fronteira é do interesse nacional e estratégico. A China precisa de acesso à energia, e onde melhor procurá-la do que em um estado vizinho?

Assim, Pequim provavelmente acredita que, ao investir no Afeganistão, pode tornar o país mais estável por meio da prosperidade. Embora existam muitas reservas sobre o caráter do governo do Talibã, não é hora de mudar? O bombardeio de tapete e a guerra no Afeganistão em nome da democracia foram um fracasso abjeto por décadas, que deixou o país em ruínas como um estado falido. Este país merece uma chance de ganhar algum dinheiro e se recuperar, em vez de morrer de fome pela guerra e sanções lideradas pelos EUA. O modelo da China oferece algo novo, positivo e diferente para o Afeganistão.