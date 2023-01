Israel proíbe bandeiras palestinas – CMIO

O novo chefe de segurança nacional de Jerusalém Ocidental ordenou a remoção de “bandeiras do terror” de locais públicos

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, proibiu o uso de bandeiras palestinas, alegando que elas “incentivar o terrorismo” e não deve mais ser permitido em locais públicos.

“É inconcebível que infratores agitem bandeiras terroristas, incitem e encorajem o terrorismo”, disse. Ben-Gvir disse na noite de domingo em um comunicado citado pelo Jerusalem Post. “Emiti instruções para a remoção das bandeiras, que apóiam o terrorismo, do espaço público e para interromper o incitamento contra o Estado de Israel.”

O chefe de segurança nacionalista, que já gerou polêmica logo após assumir o cargo ao visitar o complexo do Monte do Templo na semana passada, rejeitou a preocupação de que sua ordem de bandeira infrinja as liberdades civis, argumentando que a liberdade de expressão “não se estende à identificação com um terrorista” e aqueles que procuram ferir os soldados israelenses.













“Combateremos o terrorismo e o incentivo ao terrorismo com todas as nossas forças!” ele adicionado em um tweet.

Ben-Gvir instruiu o comissário de polícia de Israel, Kobi Shabtai, a ordenar aos oficiais que removessem as bandeiras palestinas. Segundo a lei israelense, hastear bandeiras palestinas não é ilegal, mas as autoridades militares e policiais têm o poder de removê-las nos casos em que forem consideradas uma ameaça à ordem pública.

Ben-Gvir conseguiu o cargo de ministro da segurança nacional depois que seu partido Otzma Yehudit, cujo nome se traduz em Poder Judaico, juntou-se ao governo de coalizão do recém-reeleito primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O acordo de coalizão incluía uma política de remoção de bandeiras palestinas de instituições financiadas pelo Estado. A ordem de domingo parece ir um passo além, proibindo as bandeiras em todos os locais públicos.













A medida ocorreu depois que bandeiras palestinas foram hasteadas em um protesto antigovernamental na noite de sábado em Tel Aviv. Preocupações também foram levantadas após a libertação do prisioneiro palestino mais antigo de Israel, Karim Younis, que foi condenado em 1983 pelo sequestro e assassinato de um soldado israelense. Younis agitou uma bandeira palestina ao voltar para casa para uma celebração na vila de Ara, no norte de Israel.

O governo de Netanyahu também anunciou uma série de punições da Autoridade Palestina (AP) por buscar uma opinião legal da Corte Internacional de Justiça da ONU sobre a ocupação israelense dos territórios palestinos. O ministro das Relações Exteriores da Palestina, Riyad al-Maliki, descobriu no domingo que essas sanções aparentemente incluíam a rescisão de seu passe de viagem.

Ben-Gvir minimizou as condenações da AP e dos estados árabes sobre sua visita na terça-feira ao Monte do Templo. “O Monte do Templo está aberto a todos,” disse ele, acrescentando que “aqueles que fazem ameaças devem ser tratados com mão de ferro.”